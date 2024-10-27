Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi

Antalya'da etkili olan güneşli havayı değerlendirmek isteyen turistler ve kent sakinleri sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazıları denizde yüzdü.

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 25 ve nem oranının yüzde 24 olarak ölçüldüğü kentte, güzel havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Bazı tatilciler çocuklarıyla denize girerken bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlendi.

Birçok kişi sahil kenarında yürüyüş yaptı, kimisi ise yeşil alanlarda aileleriyle piknik yaparak sıcak havanın keyfini çıkardı.