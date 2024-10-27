Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 17:02 Güncelleme: 27.10.2024 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:GAİNPark

        Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Hüseyin Aylak

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta, Augusto, Janvier, Cordova, Hwang

        Onvo Antalyaspor: Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Kaluzinski, Petrusenko, Erdal Rakip, Larsson, Djenepo, Samudio

        Gol: Dk. 25 Hwang (Corendon Alanyaspor)

        Sarı kart: Dk. 45 +1 Richard (Corendon Alanyaspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da kadın cinayeti: Diş teknikeri, doktor eşini öldürdü
        Bursa'da kadın cinayeti: Diş teknikeri, doktor eşini öldürdü
        CHP'den 'Yaşam Hakkı' mitingi
        CHP'den 'Yaşam Hakkı' mitingi
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        "Demokrasiye asıl tehdit Trump'ı suçlayanlar"
        "Demokrasiye asıl tehdit Trump'ı suçlayanlar"
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Hamaney'den ilk açıklama
        Hamaney'den ilk açıklama
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
        Beşiktaş'ta genel kurul başladı
        Beşiktaş'ta genel kurul başladı
        Gülşen'in baba acısı
        Gülşen'in baba acısı
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'

        Benzer Haberler

        Olimpos'ta düzenlenen Kaya Tırmanışı Şenliği başladı
        Olimpos'ta düzenlenen Kaya Tırmanışı Şenliği başladı
        Akseki'de meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Akseki'de meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da 9 yaşındaki çocuk ot yangınından etkilenmemeleri için tavukların...
        Antalya'da 9 yaşındaki çocuk ot yangınından etkilenmemeleri için tavukların...
        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi
        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi
        Manavgat'ta iki trafik kazası; 2 ölü, 7 yaralı
        Manavgat'ta iki trafik kazası; 2 ölü, 7 yaralı
        2 kişiyi kovalarken falezlerde kayalıklardan düşüp, mahsur kaldı
        2 kişiyi kovalarken falezlerde kayalıklardan düşüp, mahsur kaldı