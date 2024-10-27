AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığına Yunus Günal seçildi

AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığı görevine Yunus Günal seçildi.

AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığının 6. Olağan Kongresi, bir düğün salonunda gerçekleştirildi.

Mevcut başkan Tayfun Bayar'ın aday olmadığı ve tek liste halinde yapılan seçimde kullanılan geçerli oyların tamamını alan Yunus Günal, ilçe başkanlığı görevine getirildi.

AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, burada yaptığı konuşmada, kongrenin partilerine hayırlı olmasını diledi.

Bugüne kadar yaptığı hizmetler için Tayfun Bayar'a teşekkür eden Türel, "Bugün Tayfun Başkan bayrağı teslim ediyor. Biliyorsunuz atletizmde bayrak yarışında bayrağı getiren atlet son surat koşar, bayrağı öndekine teslim eder ve kenara çekilir. Bizde bayrak yarışı öyle değil. Bizde bayrağı teslim eden de alanla birlikte koşmaya devam eder. Durmak yola yola devam. Bu yüzden Tayfun Başkan da yeni başkan Yunus Günal ile koşmaya devam edecek." dedi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kutlu yürüyüşüne devam ettiğini anlatan Türel, dünyanın bir ateş çemberi içinden geçtiğini ve çevrede yaşanan savaş ve ateş çemberinden Türkiye'yi güvenli limanlara taşıyacak kişinin yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin olacağını dile getirdi.

Teşkilat olarak hep birlikte çalışmaya devam etmeleri gerektiğine dikkati çeken Türel "Biz de var gücümüzle çalışırsak onlara bu yolda destek vermiş oluruz. Bu vesileyle bu kongremizin Antalya'mıza, Konyaaltı'mıza ve partimize hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.