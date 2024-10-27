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        Dünya Bocce Şampiyonası, Antalya'da sona erdi

        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Dünya Bocce Şampiyonası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 23:26 Güncelleme: 27.10.2024 - 23:26
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        Dünya Bocce Şampiyonası, Antalya'da sona erdi
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        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Dünya Bocce Şampiyonası tamamlandı.

        Kemer Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 36 ülkeden 150 sporcu katıldı.

        Şampiyonada milli sporcu Murat Oruç, altın nokta disiplininde üçüncü oldu.

        Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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