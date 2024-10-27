Dünya Bocce Şampiyonası, Antalya'da sona erdi

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Dünya Bocce Şampiyonası tamamlandı.

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