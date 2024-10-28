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        Sahil Güvenlik botları 29 Ekim'de ziyarete açılacak

        Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı botlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Alanya, Kaş ve Finike'de halkın ziyaretine açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 11:14 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:21
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        Sahil Güvenlik botları 29 Ekim'de ziyarete açılacak
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        Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı botlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Alanya, Kaş ve Finike'de halkın ziyaretine açılacak.

        Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim'de, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı'nı bağlı TCSG-92 Alanya'da, TCSG-104 Finike'de ve TCSG-20 ise Kaş ilçesinde ziyaret edilebilecek.

        Limanlara demirlenecek gemiler, 10.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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