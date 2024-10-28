Mısır, turizmde Türkiye ile rekabet değil işbirliği istiyor

YASİN TUNCER/HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Mısır Turizm Bakanlığı bünyesindeki Mısır Turizm Otoritesi Uluslararası Turizm Genel Müdürü Mohamed Atta Elsherbeiny, tur operatörlerinin Türkiye ve Mısır'ı bir destinasyon gibi değerlendirdiğine dikkati çekerek, iki ülke turizminde rekabetten ziyade birlikteliğin faydalı olacağını belirtti.

Antalya'da 23-26 Ekim'de düzenlenen 6. Antalya Turizm Fuarı'na (ATF 2024) katılan Elsherbeiny, AA muhabirine, ilk defa Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve burada turizm alanında büyük yatırımları görme imkanı bulduğunu söyledi.

Özellikle golf sahalarının kendisini etkilediğini ifade eden Elsherbeiny, "Türkiye'deki bu devasa yatırımları görmek benim için büyük bir şanstı." dedi.

Fuarda turizm alanında Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen tur operatörleriyle de görüştüklerini aktaran Elsherbeiny, bu tür fuarları önemsediklerini, fuar boyunca Mısır'ı, turizm potansiyelini ve Türkiye ile işbirliğini anlattıklarını kaydetti.

Antalya Turizm Fuarı organizatörlerinin geçen yıl mayısta Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde Afrika Turizm Forumu'nu başlattığını anımsatan Elsherbeiny, iki ülke arasındaki turizm işbirliğinin giderek arttığını ifade etti.