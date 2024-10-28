Olimpos'ta düzenlenen Kaya Tırmanışı Şenliği sürüyor
Antalya'nın Kumluca ilçesindeki turistik Olimpos bölgesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kaya Tırmanışı Şenliği devam ediyor.
Antalya'nın Kumluca ilçesindeki turistik Olimpos bölgesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kaya Tırmanışı Şenliği devam ediyor.
Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından gerçekleştirilen şenliğin ikinci günü etkinliklerine Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaya ile ünlü dağcı Tunç Fındık da katıldı.
TODOSK Başkanı Hasan Altuntaş, şenlik kapsamında sporculara, kaya tırmanışı, arama kurtarma faaliyetleri, doğa yürüyüşü ve doğa sporları hakkında bilgilendirme yaptıklarını belirtti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.