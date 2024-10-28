10. Uluslararası Kemer Oryantiring Festivali başladı
Antalya'da düzenlenen 10. Uluslararası Kemer Oryantiring Festivali başladı.
Antalya'da düzenlenen 10. Uluslararası Kemer Oryantiring Festivali başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Oryantiring Federasyonu denetiminde, Kemer Belediyesi ve Kaymakamlığın koordinesinde, NEO Doğa Sporları kulübü iş birliğiyle bu yıl 10'uncu kez düzenlenen festivale, 22 ülkeden 750'nin üzerinde sporcu katılıyor.
Organizasyonun ilk gününde sporcular ellerindeki haritalarla Tekirova-Kemer merkez etabını tamamladı.
Etkinlik koordinatörü Veysel Güler, yaptığı açıklamada, etkinliğe yoğun bir sporcu katılımının olduğunu söyledi.
Güler, festival programındaki gece oryantiringinin renkli görüntülere sahne olacağını kaydetti.
Organizasyon, 2 Kasım'da sona erecek.
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