Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        10. Uluslararası Kemer Oryantiring Festivali başladı

        Antalya'da düzenlenen 10. Uluslararası Kemer Oryantiring Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 16:20 Güncelleme: 28.10.2024 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        10. Uluslararası Kemer Oryantiring Festivali başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da düzenlenen 10. Uluslararası Kemer Oryantiring Festivali başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Oryantiring Federasyonu denetiminde, Kemer Belediyesi ve Kaymakamlığın koordinesinde, NEO Doğa Sporları kulübü iş birliğiyle bu yıl 10'uncu kez düzenlenen festivale, 22 ülkeden 750'nin üzerinde sporcu katılıyor.

        Organizasyonun ilk gününde sporcular ellerindeki haritalarla Tekirova-Kemer merkez etabını tamamladı.

        Etkinlik koordinatörü Veysel Güler, yaptığı açıklamada, etkinliğe yoğun bir sporcu katılımının olduğunu söyledi.

        Güler, festival programındaki gece oryantiringinin renkli görüntülere sahne olacağını kaydetti.

        Organizasyon, 2 Kasım'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        Katliam gibi kazada bilirkişi raporu açıklandı: Otobüs şoförü asli kusurlu bulundu
        Katliam gibi kazada bilirkişi raporu açıklandı: Otobüs şoförü asli kusurlu bulundu
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        İstanbul'da makarna yedi
        İstanbul'da makarna yedi
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        Antalya'da yazdan kalma günler
        Antalya'da yazdan kalma günler
        Antalya'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Antalya'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Cumhuriyet Bayramı Konseri"
        Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Cumhuriyet Bayramı Konseri"
        Antalya ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Antalya ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Damadı şaşkına çeviren kangal sucuklu, limonlu ve dürümlü takı töreni
        Damadı şaşkına çeviren kangal sucuklu, limonlu ve dürümlü takı töreni