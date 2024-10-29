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        Antalya'da "Cumhuriyet'in 101. yılı" denizde Türk bayrağı açılarak kutlandı

        Antalya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dalgıç ve sporcular, denizde Türk bayrağı açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 16:43 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:46
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        Antalya'da "Cumhuriyet'in 101. yılı" denizde Türk bayrağı açılarak kutlandı
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        Antalya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dalgıç ve sporcular, denizde Türk bayrağı açtı.

        Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde Kaleiçi Yat Limanı'ndan, Konyaaltı Sahili'ne yüzme yarışı düzenlendi. Bu arada, dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı.

        Programa katılan dalgıç ve sporcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için denizde Türk bayrağı açtı.

        Etkinlik, Türk bayrakları taşıyan "kürek sörfü" (paddle boarding) sporcularıyla daha da güzelleşti.

        Denizdeki kutlama, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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