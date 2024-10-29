Antalya'da "Cumhuriyet'in 101. yılı" denizde Türk bayrağı açılarak kutlandı
Antalya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dalgıç ve sporcular, denizde Türk bayrağı açtı.
Antalya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dalgıç ve sporcular, denizde Türk bayrağı açtı.
Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde Kaleiçi Yat Limanı'ndan, Konyaaltı Sahili'ne yüzme yarışı düzenlendi. Bu arada, dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı.
Programa katılan dalgıç ve sporcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için denizde Türk bayrağı açtı.
Etkinlik, Türk bayrakları taşıyan "kürek sörfü" (paddle boarding) sporcularıyla daha da güzelleşti.
Denizdeki kutlama, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
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