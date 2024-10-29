Antalya'da "Cumhuriyet'in 101. yılı" denizde Türk bayrağı açılarak kutlandı

Etkinlik, Türk bayrakları taşıyan "kürek sörfü" (paddle boarding) sporcularıyla daha da güzelleşti.

Programa katılan dalgıç ve sporcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için denizde Türk bayrağı açtı.

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde Kaleiçi Yat Limanı'ndan, Konyaaltı Sahili'ne yüzme yarışı düzenlendi. Bu arada, dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı.

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