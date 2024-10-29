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        Alanyaspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 18:12 Güncelleme: 29.10.2024 - 18:12
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        Alanyaspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı
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        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve taktik çalışmayla sona erdi.

        Alanyaspor, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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