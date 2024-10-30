Serik'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

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