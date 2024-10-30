Serik'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1 kişi yakalandı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.