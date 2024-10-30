Serik'te trafik ve alkol kontrolü uygulaması yapıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik ve alkol kontrolü yaptı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 16.00 ile 18.00 arasında trafikte denetim yaptı.

Kontrolde 35 araç ve 30 şahıs sorgulandı. Denetimde 2 sürücüye 9 bin 445 lira para cezası uygulandı, alkollü araç kullandığı belirlenen bir sürücünün de ehliyeti 2 yıl süreyle geçici olarak geri alındı.