Turuncu bayraklı otellerde gıdada yılda ortalama yüzde 17 tasarruf sağlandı

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Gıda İsrafını Önleme ve Bilinçlendirme Programı Direktörü ve Turuncu Bayrak Uygulaması Koordinatörü Ali Akgün, israfı önlemeyi ve sıfır atığı simgeleyen turuncu bayrağı dalgalandıran otellerde, gıdada yılda ortalama yüzde 17, kağıt ve plastikte ise yüzde 3 tasarruf sağlandığını söyledi.

Türkiye'de sıfır atık çalışmalarına destek amacıyla temelleri 2017'de atılan turuncu bayrak, 2019'dan itibaren Gıda İsrafını Önleme ve Bilinçlendirme Platformu tarafından 85 kriteri yerine getiren otellere verilmeye başladı.

Gıdanın üretiminden işlenmesine, depolanmasından satışına ve tüketimine kadar her türlü hizmeti içeren turuncu bayrak uygulamasıyla gıda israfının önlenmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Türkiye'de geçen yıl 47 olan turuncu bayraklı otel sayısı, bu sene 85'e yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Turist Rehberleri Birliğinin de aralarında bulunduğu birçok kurum kuruluş tarafından desteklenen turuncu bayrak uygulaması, her geçen yıl yaygınlaşıyor.

Turuncu bayrak kriterlerini yerine getiren otellerden güzel dönüşler aldıklarını belirten Akgün, "Gıda, su, kağıt, plastik kullanımında israfın önüne geçiyoruz. Hedefimiz yılda yüzde 70 tasarrufa ulaşmak. Bu yıl otellerimizde gıdada yüzde 17'lik bir tasarrufu yakaladık. İsrafı önlerken su kaynaklarının korunması, ambalaj, kağıt, plastik kullanımını da içeren kriterler var. Kağıt, plastik kullanımında da yüzde 3'lük bir israfın önlendiğini görüyoruz." dedi.

Ali Akgün, AA muhabirine, turuncu bayrak dalgalanan otellerde personelin ve misafirlerin daha duyarlı olmaya başladığını söyledi.

- "Afiyet olsun, israf olmasın" ve "Geri dönüşüm muhteşem olacak" sloganları kullanılıyor

Bazı atıkların da sanat atölyesinde değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yaptıklarını anlatan Akgün, "Gıdada 'Afiyet olsun, israf olmasın', kağıt, plastik, pipet gibi atıklarda da 'Geri dönüşüm muhteşem olacak' sloganıyla her alanda tasarruf yapıyor, geri dönüşüme katkı sağlıyoruz. Değerlendirilebilecek her şeyi değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Akgün, geri dönüşüm odaklı, çevre ve doğa dostu işletmelerin sayısını artırmak için yatırım çalışmalarına da ağırlık verdiklerini, turuncu bayrağa sahip otellerin kompost üretimi, güneş enerjisi sistemi gibi alanlarda da yatırım yapmalarını istediklerini kaydetti.

- AKTOB, turuncu bayrak programını destekliyor

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da özellikle "her şey dahil" sisteminde israf konusunun çok irdelendiğini, bu açıdan turuncu bayrak uygulamasını önemsediklerini belirtti.

Turizm grubu başkanlığını yaptığı otellerde de bu yıl turuncu bayrağın dalgalanmaya başladığını söyleyen Kavaloğlu, "İsrafın önlenmesi açısından turuncu bayrak programını destekliyoruz. AKTOB olarak da çalışmalarımız tasarrufun sağlanması ve israfın önlenmesi yönünde olacak." ifadelerini kullandı.