Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Turuncu bayraklı otellerde gıdada yılda ortalama yüzde 17 tasarruf sağlandı

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Gıda İsrafını Önleme ve Bilinçlendirme Programı Direktörü ve Turuncu Bayrak Uygulaması Koordinatörü Ali Akgün, israfı önlemeyi ve sıfır atığı simgeleyen turuncu bayrağı dalgalandıran otellerde, gıdada yılda ortalama yüzde 17, kağıt ve plastikte ise yüzde 3 tasarruf sağlandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 11:02 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turuncu bayraklı otellerde gıdada yılda ortalama yüzde 17 tasarruf sağlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Gıda İsrafını Önleme ve Bilinçlendirme Programı Direktörü ve Turuncu Bayrak Uygulaması Koordinatörü Ali Akgün, israfı önlemeyi ve sıfır atığı simgeleyen turuncu bayrağı dalgalandıran otellerde, gıdada yılda ortalama yüzde 17, kağıt ve plastikte ise yüzde 3 tasarruf sağlandığını söyledi.

        Türkiye'de sıfır atık çalışmalarına destek amacıyla temelleri 2017'de atılan turuncu bayrak, 2019'dan itibaren Gıda İsrafını Önleme ve Bilinçlendirme Platformu tarafından 85 kriteri yerine getiren otellere verilmeye başladı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Turist Rehberleri Birliğinin de aralarında bulunduğu birçok kurum kuruluş tarafından desteklenen turuncu bayrak uygulaması, her geçen yıl yaygınlaşıyor.

        Türkiye'de geçen yıl 47 olan turuncu bayraklı otel sayısı, bu sene 85'e yükseldi.

        Gıdanın üretiminden işlenmesine, depolanmasından satışına ve tüketimine kadar her türlü hizmeti içeren turuncu bayrak uygulamasıyla gıda israfının önlenmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

        - "Afiyet olsun, israf olmasın" ve "Geri dönüşüm muhteşem olacak" sloganları kullanılıyor

        Ali Akgün, AA muhabirine, turuncu bayrak dalgalanan otellerde personelin ve misafirlerin daha duyarlı olmaya başladığını söyledi.

        Turuncu bayrak kriterlerini yerine getiren otellerden güzel dönüşler aldıklarını belirten Akgün, "Gıda, su, kağıt, plastik kullanımında israfın önüne geçiyoruz. Hedefimiz yılda yüzde 70 tasarrufa ulaşmak. Bu yıl otellerimizde gıdada yüzde 17'lik bir tasarrufu yakaladık. İsrafı önlerken su kaynaklarının korunması, ambalaj, kağıt, plastik kullanımını da içeren kriterler var. Kağıt, plastik kullanımında da yüzde 3'lük bir israfın önlendiğini görüyoruz." dedi.

        Akgün, geri dönüşüm odaklı, çevre ve doğa dostu işletmelerin sayısını artırmak için yatırım çalışmalarına da ağırlık verdiklerini, turuncu bayrağa sahip otellerin kompost üretimi, güneş enerjisi sistemi gibi alanlarda da yatırım yapmalarını istediklerini kaydetti.

        Bazı atıkların da sanat atölyesinde değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yaptıklarını anlatan Akgün, "Gıdada 'Afiyet olsun, israf olmasın', kağıt, plastik, pipet gibi atıklarda da 'Geri dönüşüm muhteşem olacak' sloganıyla her alanda tasarruf yapıyor, geri dönüşüme katkı sağlıyoruz. Değerlendirilebilecek her şeyi değerlendiriyoruz." diye konuştu.

        - AKTOB, turuncu bayrak programını destekliyor

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da özellikle "her şey dahil" sisteminde israf konusunun çok irdelendiğini, bu açıdan turuncu bayrak uygulamasını önemsediklerini belirtti.

        Turizm grubu başkanlığını yaptığı otellerde de bu yıl turuncu bayrağın dalgalanmaya başladığını söyleyen Kavaloğlu, "İsrafın önlenmesi açısından turuncu bayrak programını destekliyoruz. AKTOB olarak da çalışmalarımız tasarrufun sağlanması ve israfın önlenmesi yönünde olacak." ifadelerini kullandı.

        Antalya'da Kundu Turizm Merkezi'nde bulunan ve 2023'te turuncu bayrak sahibi olan otelin genel müdürü Ahmet Davaz, otelde israfı önlemeye ve geri dönüşümü desteklemeye yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

        Farkındalık oluşturacak çalışmalarla 127 bin misafiri bilinçlendirdiklerini anlatan Davaz, tasarrufu sağlayacak çeşitli teşvikler sunduklarını, tabağını bitirenlere ikramlarda bulunduklarını, otelin her alanına israfı anlatan görseller koyduklarını kaydetti.

        Çalışmalarının neticesini aldıklarını vurgulayan Davaz, "Bu yıl gıdada yüzde 17'ye varan bir tasarruf sağladık. Bizim için güzel gelişme." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        İngiliz turiste ayılar saldırdı!
        İngiliz turiste ayılar saldırdı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İki grup kavga ediyordu! Öldüren çelme!
        İki grup kavga ediyordu! Öldüren çelme!
        Duran top gollerinin perde arkası!
        Duran top gollerinin perde arkası!
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        Hayatta olmasalar da
        Hayatta olmasalar da
        Apple, iPhone için yapay zeka özelliklerini devreye soktu
        Apple, iPhone için yapay zeka özelliklerini devreye soktu
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Cumhuriyet aşkına
        Cumhuriyet aşkına
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        Marmara ve Karadeniz için yağmur uyarısı
        Marmara ve Karadeniz için yağmur uyarısı
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        Harris'ten Trump'a: Kaos ve kriz getirecek
        Harris'ten Trump'a: Kaos ve kriz getirecek
        7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor
        7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı

        Benzer Haberler

        Cumhuriyet Kupası'nda şampiyon Fatih Biçer
        Cumhuriyet Kupası'nda şampiyon Fatih Biçer
        Yunus, balıkçıların sahte yemine takıldı
        Yunus, balıkçıların sahte yemine takıldı
        Serik'te trafik ve alkol kontrolü uygulaması yapıldı
        Serik'te trafik ve alkol kontrolü uygulaması yapıldı
        Serik'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Serik'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Kenan Doğulu Antalya'da konser verdi
        Kenan Doğulu Antalya'da konser verdi
        Kaş'ta fener alayı düzenlendi
        Kaş'ta fener alayı düzenlendi