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        Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Cumhuriyet Bayramı Konseri"

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla hazırlanan "Cumhuriyet Bayramı Konseri"ni sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 14:17 Güncelleme: 30.10.2024 - 14:18
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        Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Cumhuriyet Bayramı Konseri"
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla hazırlanan "Cumhuriyet Bayramı Konseri"ni sanatseverlerle buluşturdu.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde sanatseverler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

        Konserde, orkestra şefi Lorenzo Castriota yönetiminde Antalya DOB Korosu ve Orkestrası sahne aldı.

        Koro şefliğini Mahir Seyrek'in üstlendiği konserde, soprano Sevinç Bilgin ve Sema Çavuşoğlu, mezzo soprano Medine Tuganova, bariton Serhat Konukman, bas bariton Umut Tarık Akça ve bas Şafak Güç solist sanatçı olarak yer aldı.

        Başkemancılığı Ece Özbek'in yaptığı konserde, Türk ve dünya klasiklerinden oluşan repertuvar ile Cumhuriyet ruhunu yansıtan marşlar seslendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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