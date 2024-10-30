Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Cumhuriyet Bayramı Konseri"

Başkemancılığı Ece Özbek'in yaptığı konserde, Türk ve dünya klasiklerinden oluşan repertuvar ile Cumhuriyet ruhunu yansıtan marşlar seslendirildi.

Koro şefliğini Mahir Seyrek'in üstlendiği konserde, soprano Sevinç Bilgin ve Sema Çavuşoğlu, mezzo soprano Medine Tuganova, bariton Serhat Konukman, bas bariton Umut Tarık Akça ve bas Şafak Güç solist sanatçı olarak yer aldı.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde sanatseverler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla hazırlanan "Cumhuriyet Bayramı Konseri"ni sanatseverlerle buluşturdu.

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