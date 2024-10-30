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        Antalya Valisi Şahin'den kaçak otellerle mücadele çağrısı:

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentte ruhsatsız işletmelerle ilgili mücadele yaptıklarını belirterek, "Öyle oteller var ki ruhsatsız, kaçak, handan hallice binalarda yatak satıyorlar. Bunların devam etmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bunların yaptığı şeye turizm denmez, bunlar sektörü olumsuz etkileyen, şehrimizin tüm kaynaklarını kullanan ama çok cüzi katma değer sunan unsurlar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 16:36 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:36
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        Antalya Valisi Şahin'den kaçak otellerle mücadele çağrısı:
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        Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentte ruhsatsız işletmelerle ilgili mücadele yaptıklarını belirterek, "Öyle oteller var ki ruhsatsız, kaçak, handan hallice binalarda yatak satıyorlar. Bunların devam etmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bunların yaptığı şeye turizm denmez, bunlar sektörü olumsuz etkileyen, şehrimizin tüm kaynaklarını kullanan ama çok cüzi katma değer sunan unsurlar." dedi.

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) geleneksel aylık toplantısı, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi. 10. Yıl Marşı'nın söylenmesiyle başlayan toplantıda, Türkiye ve Antalya turizmindeki gelişmeler değerlendirildi.

        Vali Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, turizmin çok hassas bir sektör olduğunu ve yaşanacak ufak bir olumsuzluğun sektöre zarar vereceğini söyledi.

        Antalya'nın turizmde önemli bir şehir olduğunu ve yıl sonunda yaklaşık 17,5 milyon turist rakamına ulaşılacağını ifade eden Şahin, sektörde yaşanan olumsuzlukların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

        Sorunlara değinen Şahin, bu yıl birkaç otelde yangın olayının yaşandığını anımsatarak, buna ilişkin her türlü tedbirin alınmasını istedi. Boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla tesislerde yeterince cankurtaran bulundurulması gerektiğini anlatan Şahin, havanın elverişli olmadığı dönemlerde denize girilmemesi için uyarı levhalarının bulundurulması ve mutlaka misafirlerin uyarılması gerektiğinin altını çizdi.

        Vali Şahin, safari turlarında geçen yıl 4, bu yıl da 3 turistin hayatını kaybettiğini, bu konuda da tedbirlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

        - "Çürük meyveleri ayıklayalım" çağrısı

        Kaçak, yasa dışı, ruhsatsız işletmelerle ilgili de çalışmalar yaptıklarına vurgu yapan Şahin, şöyle devam etti:

        "Öyle oteller var ki ruhsatsız, kaçak, handan hallice binalarda yatak satıyorlar. Bunların devam etmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bunların yaptığı şeye turizm denmez, bunlar sektörü olumsuz etkileyen, şehrimizin tüm kaynaklarını kullanan ama çok cüzi katma değer sunan unsurlar. Ayrıca kendi bünyesinde çok risk de barındırıyor."

        Şahin, yangın merdiveni olmayan ama misafir ağırlayan otellerin bulunduğuna işaret ederek, olası bir yangında Türkiye'nin ve Antalya'nın tanıtımının olumsuz etkileneceğini ifade etti.

        Bunlara müsaade etmeyeceklerini kaydeden Şahin, "Turizmle ilgili tüm süreçler, yasanın, mevzuatın müsaade ettiği ölçülerde olması lazım. Bu konuda bizler kararlıyız, sizlerin de desteğini bekliyoruz, tüm sektör temsilcileri olarak içimizdeki çürük meyveleri ayıklayalım." diye konuştu.

        Kentin sağlık turizminde de çok iyi konumda olduğunu ama beklenen potansiyelini değerlendiremediğini aktaran Şahin, merdiven altı tesislerin sektöre ciddi zarar verdiğini bildirdi.

        Şahin, turizmde hedeflere ulaşabilmek için doğru adımlar atmak gerektiğini belirterek, sektörden destek istedi. ​​​​​​​

        - "Nüfusun 10 katı misafir ağırlıyoruz"

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de kentin her yıl nüfusunun 10 katı misafir ağırladığını söyledi.

        Belediye olarak turizm sektörüne yönelik yatırımlara da ağırlık verdiklerini, ulaşımı rahatlatmak için köprüler, akıllı kavşaklar, ilave yollar ve raylı sistem yatırımlarını hayata geçirdiklerini anlatan Böcek, şunları ifade etti:

        "Sürdürülebilir bir çevre için altyapı yatırımlarına da aksatmadan devam ediyoruz. Serik ve Kemer merkezi arıtma tesislerimizin yenilenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği protokolü yaptık. Serik'te atık su gelirimizi 20 yıl, Kemer'de 27 yıl süresince bakanlığımıza devrettik. 36 merkezi arıtma tesisimizin tamamı biyolojik arıtma olup birçoğu ileri arıtma ve derin deniz deşarjına sahiptir."

        Antalya'dan Londra'ya kadarki mesafe kadar, 3 bin 605 kilometrelik rekor düzeyde içme suyu hattı yaptıklarını dile getiren Böcek, 633 kilometre kanalizasyon hattını hayata geçirdiklerini kaydetti.

        Elektronik gemi denetim sistemi, gemi atık alım istasyonları, deniz koruma tekneleriyle denizi koruduklarını dile getiren Böcek, mavi bayrak çalışmalarına da ağırlık verdiklerini bildirdi.

        AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu ise kente gelen turist sayısının her geçen yıl arttığını, bu yılki rakamların yüz güldürücü nitelikte olduğunu ifade ederek, İngiltere, Polonya ve Romanya pazarlarında beklenenin üstünde rakamlara ulaştıklarının altını çizdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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