Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Alanya100. Yıl Recep Fazlıoğlu
Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak
ON Hotels Alanya Belediyespor: Saadat, Gökhan Gökgöz, Seganov, Emin Gök, Adrian, Fatih Yürümez ( Burak Çevik, Halil Kurtuluş, Yusuf Bakır, Ahmetcan Büyükgöz, İsmail Koçak, İrfan Çetinkaya)
İstanbul Gençlikspor: Orçun Ergün, Furkan Aydın, Morteza, Enaboifo, Gunter, Muhammed Aray (Hasan Sıkar, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Berkan Bozan, Mert Nevzat Güneş)
Setler: 27-29, 24-26, 25-20, 30-28, 15-12
Süre: 170 dakika (39, 33, 30, 48, 20)
ANTALYA
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.