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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 21:07 Güncelleme: 30.10.2024 - 21:07
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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
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        Salon:Alanya100. Yıl Recep Fazlıoğlu

        Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak

        ON Hotels Alanya Belediyespor: Saadat, Gökhan Gökgöz, Seganov, Emin Gök, Adrian, Fatih Yürümez ( Burak Çevik, Halil Kurtuluş, Yusuf Bakır, Ahmetcan Büyükgöz, İsmail Koçak, İrfan Çetinkaya)

        İstanbul Gençlikspor: Orçun Ergün, Furkan Aydın, Morteza, Enaboifo, Gunter, Muhammed Aray (Hasan Sıkar, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Berkan Bozan, Mert Nevzat Güneş)

        Setler: 27-29, 24-26, 25-20, 30-28, 15-12

        Süre: 170 dakika (39, 33, 30, 48, 20)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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