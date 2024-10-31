Serik'te okul servisleri ve tonaj yüklü araçlar denetlendi
Serik ilçesinde okul servis araçları ve tonaj yüklü araçların denetimleri yapıldı.
Serik ilçesinde okul servis araçları ve tonaj yüklü araçların denetimleri yapıldı.
Serik İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından okul servis araçlarının kontrolü ile tonaj yüklü araç ve sürücülerin denetimi yapıldı.
Denetimlerde, bir okul servis aracına 690 lira trafik idari para cezası uygulandı.
Tonaj yüklü araç ve sürücü kontrolünde ise denetlenen 10 çekiciden 2'sine 38 bin 58 lira trafik idari para cezası kesildi.
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