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        Serik'te okul servisleri ve tonaj yüklü araçlar denetlendi

        Serik ilçesinde okul servis araçları ve tonaj yüklü araçların denetimleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:20 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:59
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        Serik'te okul servisleri ve tonaj yüklü araçlar denetlendi
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        Serik ilçesinde okul servis araçları ve tonaj yüklü araçların denetimleri yapıldı.

        Serik İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından okul servis araçlarının kontrolü ile tonaj yüklü araç ve sürücülerin denetimi yapıldı.

        Denetimlerde, bir okul servis aracına 690 lira trafik idari para cezası uygulandı.

        Tonaj yüklü araç ve sürücü kontrolünde ise denetlenen 10 çekiciden 2'sine 38 bin 58 lira trafik idari para cezası kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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