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        20. Çocuk Filmleri Festivali Antalya'da düzenlenecek

        Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfınca (TÜRSAK) 2004'ten bu yana düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali'nin 20'ncisi, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 2-6 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 12:57 Güncelleme: 31.10.2024 - 12:57
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        20. Çocuk Filmleri Festivali Antalya'da düzenlenecek
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        Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfınca (TÜRSAK) 2004'ten bu yana düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali'nin 20'ncisi, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 2-6 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

        Vakıftan yapılan açıklamaya göre, festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Antalya Migros AVM Paribu Cineverse'te düzenlenecek.

        Festival kapsamında oyunculuk, yaratıcı yazarlık, yaratıcı drama, ritimli yaratıcı drama ve çocuklar için bilinçli nefes atölyeleri gerçekleştirilecek.

        Ayrıca festivalde "Duyguların Renkli Dünyası: Hislerimizi Canlandırıyoruz" ve "Pandomim ile Bir Çeşit Hayat" etkinlikleri de yapılacak. Bu etkinliklerle çocukların sanatla iç içe olmaları ve miniklerin sinemanın tüm alanlarına dair bilgi edinmeleri hedefleniyor.

        Festivalde, "Karlar Kraliçesi ve Prenses", "Kardeş Takımı", "Ejderham ve Ben", "Cesur İtfaiyeci", "Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör" ve "Benim Uçan Dev Maceram" filmlerinin gösterimleri yapılacak.

        Ayrıca festival kapsamında Çizgi Kukla Tiyatrosu'nun "Yaramaz Kediler" oyunu da sahnelenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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