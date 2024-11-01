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        Antalya'nın yeni müdavimleri Orta Avrupalılar

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'ya, bu yıl turist gönderen ülkeler sıralamasında beklenenin üzerinde artış gösteren Polonya, Romanya ve Çekya ilk 10'da yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 11:17 Güncelleme: 01.11.2024 - 11:17
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        Antalya'nın yeni müdavimleri Orta Avrupalılar
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'ya, bu yıl turist gönderen ülkeler sıralamasında beklenenin üzerinde artış gösteren Polonya, Romanya ve Çekya ilk 10'da yer aldı.

        Ana pazarı Rusya ile Almanya olan Antalya, dünyanın dört bir yanından turist çekmeye devam ediyor. Alternatif pazarlarda bu yıl geçen yıla göre daha fazla turist ağırlayan kent, Orta Avrupalıların tercih ettiği turizm destinasyonu haline geldi.

        Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, Polonya, 1 Ocak-30 Eylül döneminde 1 milyon 101 bin 204 turistle en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya, Almanya, İngiltere'den sonra 4'üncü sıraya yerleşti.

        Polonya'dan aynı dönemde 2020'de 63 bin 790, 2021'de 669 bin 279, 2022'de 353 bin 191 ve geçen yıl da 938 bin 429 turist tatil için Antalya'yı tercih etti.

        Beklenenden fazla artış gösteren ikinci pazar ise Romanya oldu. 1 Ocak-30 Ekim 2020'de Romanya'dan gelen 39 bin 786 turist sayısı, bu yıl aynı dönemde 410 bin 581'e çıktı. Romanya, bu artışla en çok turist gelen ülkeler arasında 6'ncı sıraya yükseldi.

        Çekya pazarında da bu tarihlerde 2020'de 2 bin 164 olan turist sayısı, bu yıl 277 bin 469'a çıktı ve ülkeler sıralamasında 9. basamakta yer aldı.

        - "Tanıtım faaliyetlerinin sonuçları rakamlara yansıyor"

        Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, AA muhabirine, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) hedef pazarlarda büyümeye yönelik önemli çalışmaları olduğunu ve Çekya'nın da bunlar arasında yer aldığını söyledi.

        Tur operatörleriyle etkileşimli tanıtım çalışmaları yaparak her yıl gelen turist sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Zoroğlu, "Yabancı tur operatörleri ile yerli tur operatörlerini bir araya getiriyoruz, tanıtım faaliyetlerini artırıyoruz. Planlı bir çalışma yapılıyor ve bunlar da rakamlara yansıyor." dedi.

        - "Polonya ve Romanya önemli pazarlarımız oldu"

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da alternatif pazarlar üzerinde yaptıkları çalışmaların olumlu sonuçlandığını söyledi.

        Bu yıl bazı pazarlarda beklenenin üzerinde artış yakaladıklarını dile getiren Kavaloğlu, "Polonya ve Romanya pazarları bu yıl ön plana çıktı. Polonya 1 milyon kişiyi geçerek dördüncü pazarımız oldu. Kültür ve Turizm Bakanımızın destekleriyle Rumenlerin kimlikle giriş yapabilmeleri sayesinde Romanya'dan turistler çok rahat bir şekilde aileleriyle Türkiye'ye ve Antalya'ya gelebildiler. Bu da bizim için çok önemliydi." diye konuştu.

        - "Çek turist sayısı her geçen yıl artıyor

        Antalya'da 23-26 Ekim'de düzenlenen 6. Antalya Turizm Fuarı'na (ATF 2024) katılan "Çekya Cedok"un üstü düzey yöneticisi Stanislav Zeman da turizmde Türkiye'nin büyük bir yol katettiğini söyledi.

        Her yıl Çekya'dan Türkiye'ye binlerce turist gönderdiklerini belirten Zeman, 2024 sezonunu çok iyi geçirdiklerini, 2025'ten daha umutlu olduklarını ifade etti.

        Çekya tur operatörleri olarak Türkiye'yi önemsediklerini vurgulayan Zeman, "Türkiye'nin dışında 35 destinasyona misafir gönderiyoruz. Türkiye bizim için önemli bir pazar. Çekya'dan en fazla turist gönderilen ülkeler sıralamasında Türkiye ikinci sırada. Önümüzdeki sezon için artan bir talep var, bunu da iyi bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Eğer doğru fiyatlandırmayı yapabilirsek Türkiye, Çekya'da tatil için tercih edilen birinci ülke olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

        Zeman, Çekya pazarındaki birinci ülkenin Yunanistan olduğunu kaydetti.

        Traveyo Chairman Of The Board Acentasının sahibi Hakan Korkmaz ise 2018'den bu yana Türkiye'de faaliyet gösterdiklerini söyledi.

        Tatil için Türkiye'yi tercih eden Çek turist sayısının her geçen yıl arttığını aktaran Korkmaz, kuruldukları yıllarda 75 bin civarında olan turist sayısının, son yıllarda 350 bini aştığına dikkati çekti.

        Türkiye'nin turizmde tek pazardan kurtulduğunu, birden fazla ana pazara sahip olduğunu belirten Korkmaz, alternatif pazarların gelişmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde hizmet veren TGA'nın önemli katkıları olduğunu anlattı.

        Korkmaz, pazar çeşitlenmesinin kendilerine de avantaj sağladığını sözlerini ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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