Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'daki etkinlikler başladı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin katılımcı sayısıyla bugün dünyanın en büyük festivali haline geldiğini belirterek, festivallerle şehirleri marka şehirler haline getirmeyi hedefledikleri bir kültür ve turizm atılımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 13:25 Güncelleme: 02.11.2024 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'daki etkinlikler başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin katılımcı sayısıyla bugün dünyanın en büyük festivali haline geldiğini belirterek, festivallerle şehirleri marka şehirler haline getirmeyi hedefledikleri bir kültür ve turizm atılımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'daki etkinlikler başladı.

        Bakan Ersoy, Antalya Arkeoloji Müzesi'nde düzenlediği basın tanıtımında, Türkiye'nin kültür ve sanat alanındaki en büyük organizasyonu Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin en önemli rotalarından birinin Antalya Kültür Yolu Festivali olduğunu ifade etti.

        Antalya'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli turizm başkentlerinden olduğunu belirten Ersoy, "Antalya'ya farklı alanlarda katkı sağlamaya devam ediyoruz. Antalya'nın kültürel mirasına sahip çıkarken tarihin en önemli çalışmalarını hayata geçirdik. Altyapı sorunlarını çözüme kavuştururken tarımı ihmal etmedik. Sahillerimize değer katan çalışmalar yaptık. Turizmi 365 güne yayabilmek için olabildiğince çeşitlendirdik. Dünya turizm pastasından daha yüksek pay alabilmek adına bize düşen görev, Antalya'mızın sahip olduğu tüm güzellikleri, tarihini, değerlerini ve imkanlarını daha da görünür, bilinir ve erişilebilir kılmaktır." diye konuştu.

        Ersoy, bu bakış açısıyla Bakanlık olarak yeni bir vizyon ortaya koyduklarını anlatarak, "Kültür ve Sanatla Bütünleşmiş Bir Turizm" anlayışıyla geliştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin hayata geçirildiğini dile getirdi.

        Bakan Ersoy, "Türkiye Kültür Yolu Festivali katılımcı sayısı ile bugün dünyanın en büyük festivali haline geldi. 4 yıl önce bir şehirde başladığımız, bu yıl 7 bölgede 16 şehirde devam ettirdiğimiz festival Avrupa'nın en seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine kabul edildi. Burada temel amacımız ülkemizin kültür ve sanat alanındaki değerleriyle uluslararası sanatçıların bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak zenginliği halkımızla buluşturmaktır." ifadesini kullandı.

        - "Kültürün ve sanatın her alanına yatırım yapmaya devam edeceğiz"

        Türkiye'nin 7 bölgesinde, birçok farklı şehrin sokaklarında sanatın etkisinin hissedildiğini vurgulayan Ersoy, dünyanın en önemli sanatçılarının konserlerde ağırlandığını, çağdaş sanatın en seçkin örneklerinin ve geleneksel sanatların usta isimlerinin halkla buluştuğunu dile getirdi.

        Festivallerin şehirlere önemli katkılar sunduğuna değinen Ersoy, şunları kaydetti:

        "Kültür Yolu Festivallerimizle şehirlerin somut ve somut olmayan miraslarını herkesle buluşturmayı ve şehirlerimizi marka şehirler haline getirmeyi hedeflediğimiz bir kültür ve turizm atılımı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Biz, insanlığın karşılaştığı her türlü zorluğa karşı, kültürün ve sanatın iyileştirici yanına, dünyayı güzelleştirici etkisine sonuna kadar inanıyoruz. Bu nedenle Bakanlık olarak kültürün ve sanatın her alanına yatırım yapmaya devam edeceğiz."

        - Antalya 9 gün boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak

        Bakan Ersoy, bu yıl ikinci kez festival rotasında olan Antalya'da 9 gün boyunca konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinliklerin sanatseverlerle buluşacağını aktardı.

        Festival kapsamında kentin çeşitli noktalarındaki farklı mekanlarda sanatçıların yerli ve yabancı ziyaretçilerle bir araya geleceğini dile getiren Ersoy, "Festivale ev sahipliği yapan etkinlik merkezlerinin yanı sıra Antalya'mızın ekonomik, tarihi, kültürel ve turistik değerlerini ve imkanlarını da bu vesileyle daha da görünür kılmayı hedefliyoruz. Etkinlikler ve tanıtımlarla Antalya'mızın tarihteki, ekonomimizdeki, turizmimizdeki, kültür ve sanat hayatımızdaki önemini de özellikle vurgulayacağız." dedi.

        Festivalin kentteki 77 ayrı noktada 285 etkinlikle gerçekleşeceğini dile getiren Ersoy, şehirdeki kültür-sanat mekanlarının, müze ve ören yerlerinin büyük bir kısmının festivale ev sahipliği yapacağını vurguladı.

        Bu yıl Konyaaltı Beach Park'ta bir ana sahne kurulacağını ve yine aynı bölgede oluşturulacak Çocuk Köyü'nde birbirinden farklı etkinliklerin yapılacağını aktaran Ersoy, halk müziğinden tasavvuf musikisine, klasik müzikten operaya, popüler müzikten dünya ezgilerine ve tiyatroya kadar geniş bir yelpazede programların yer alacağını bildirdi.

        Ersoy, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyunları ve performanslarının da festivalde olacağını duyurarak, kentin çeşitli noktalarında dijital sanattan geleneksel sanatlara birçok serginin, sanat atölyelerinin ve Gezen Sinema Tırı'nın sanatseverlerle buluşacağını belirtti.

        Antalya'nın gastronomisi ve coğrafi işaretli ürünleriyle de öne çıktığını anımsatan Ersoy, "Antalya'da tam 13 noktayı Festival Lezzet Durağı olarak belirledik. Belli kriterlerle belirlediğimiz bu noktalarda asırlara dayanan, lezzetleri hikayesiyle, malzemesiyle ziyaretçilerimiz deneyimleme imkanına sahip olacaklar. Ayrıca, şu an insanlık tarihinin en büyük saldırılarından birine maruz kalan Filistin'i de unutmadık. Filistin davasına vurgu yapan karikatürleriyle dikkat çeken Naci El Ali'nin, özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen 'Hanzala' karakterlerinden oluşan sergisi de Karatay Medresesi'nde görülebilecek." bilgisini verdi.

        Tanıtımda, Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı da hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cani, 6 yaşındaki Şirin'i boğarak öldürmüş!
        Cani, 6 yaşındaki Şirin'i boğarak öldürmüş!
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Afetlerin yıkıcılığı 14 yılda 2.5 kat arttı!
        Afetlerin yıkıcılığı 14 yılda 2.5 kat arttı!
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Yaşlanan nüfus kanseri artırıyor! Her yıl 30 binden fazla kişi prostat kanseri tanısı alıyor
        Yaşlanan nüfus kanseri artırıyor! Her yıl 30 binden fazla kişi prostat kanseri tanısı alıyor
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Hollanda'da Andy Warhol'un eserleri çalındı
        Hollanda'da Andy Warhol'un eserleri çalındı
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        İhracatta ekim rekoru
        İhracatta ekim rekoru
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        Bakan Şimşek'ten S&P açıklaması
        Bakan Şimşek'ten S&P açıklaması

        Benzer Haberler

        Alanya'da otomobilin çarptığı Ukraynalı turist öldü
        Alanya'da otomobilin çarptığı Ukraynalı turist öldü
        Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali başladı
        Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali başladı
        Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihinin ekim ayı ihracat rekorunu kırdık
        Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihinin ekim ayı ihracat rekorunu kırdık
        Antalya Kültür Yolu Festivali başladı
        Antalya Kültür Yolu Festivali başladı
        Antalya'da "kasten öldürme" suçundan aranan 2 kişi yakalandı
        Antalya'da "kasten öldürme" suçundan aranan 2 kişi yakalandı
        14. Antalya Kitap Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor
        14. Antalya Kitap Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor