Antalya'da 6 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 6 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 6 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol noktasında durdukları iki araçta yaptıkları aramada, piyasa değeri 2 milyon 100 bin lira olduğu belirtilen 6 bin litre sahte zeytinyağı buldu.
Sahte zeytinyağına imha edilmek üzere el konuldu, olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.
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