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        Antalya'ya gelen turist sayısı 16 milyonu aştı

        Antalya'ya bu yıl 10 ayda gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 16 milyon 131 bin 847'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 11:10 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:10
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        Antalya'ya gelen turist sayısı 16 milyonu aştı
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        Antalya'ya bu yıl 10 ayda gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 16 milyon 131 bin 847'e ulaştı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya 1 Ocak-31 Ekim'de gelen turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik artış yaşandı.

        Kentte bu yıl tatil yapan turist sayısı 16 milyon 131 bin 847 oldu. Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında 3 milyon 764 bin 693 ziyaretçiyle Rusya ilk, Almanya 3 milyon 298 bin 154 turistle ikinci, 1 milyon 487 bin 429 ziyaretçiyle de İngiltere üçüncü sırada yer aldı.

        İngiltere'yi sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Ukrayna, Çekya ve Litvanya takip etti.

        - Ekimde 2 milyonun üzerinde turist geldi

        Antalya'ya 1-31 Ekim'de gelen turist sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 2 milyon 60 bin 433'ü buldu. Bu ay kente en çok ziyaretçi 593 bin 51 ile Almanya'dan gelirken, Rusya 519 bin 67 ziyaretçiyle ikinci, İngiltere ise 189 bin 116 ziyaretçiyle üçüncü oldu.

        İngiltere'yi Polonya, Hollanda, Litvanya, Ukrayna, İsviçre, Belarus ve Danimarka izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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