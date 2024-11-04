Antalya'ya gelen turist sayısı 16 milyonu aştı

Antalya'ya bu yıl 10 ayda gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 16 milyon 131 bin 847'e ulaştı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya 1 Ocak-31 Ekim'de gelen turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik artış yaşandı.

Kentte bu yıl tatil yapan turist sayısı 16 milyon 131 bin 847 oldu. Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında 3 milyon 764 bin 693 ziyaretçiyle Rusya ilk, Almanya 3 milyon 298 bin 154 turistle ikinci, 1 milyon 487 bin 429 ziyaretçiyle de İngiltere üçüncü sırada yer aldı.