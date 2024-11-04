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        Serik'te iş yerinden hırsızlık

        Antalya'nın Serik ilçesinde fotoğraf stüdyosunda hırsızlık meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 11:41 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:48
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        Serik'te iş yerinden hırsızlık
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        Antalya'nın Serik ilçesinde fotoğraf stüdyosunda hırsızlık meydana geldi.

        Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde fotoğraf stüdyosunun sahibi Yaşar İpek, iş yerini açmaya gelince camların kırık olduğunu fark etti.

        İçerisinin de dağınık olduğunu gören İpek, polis ekiplerinden yardım istedi. İş yerinde yapılan incelemede, 5 fotoğraf makinesi, laptop, tablet, harddisk ve bazı elektronik cihazların çalındığı belirlendi.

        Hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        İş yeri sahibi Yaşar İpek, yaptığı açıklamada, cumartesi günü iş yerini kapattığını, bugün saat 06.30'da geldiğinde hırsızlık olayının yaşandığını gördüğünü belirterek, 250 bin lira civarında zararının olduğunu söyledi.

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