Serik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Hasan B ve araçta yolcu olarak bulunan Seyit B. ile diğer araçtaki Özgül K. yaralandı.

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