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        Serik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 12:23 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:26
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        Serik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

        Hasan B'nin kullandığı 01 V 7040 plakalı otomobil, Belpınar Mahallesi Yaşar Kahya Caddesi'nde Güzel K'nın kullandığı 07 AHN 966 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle 01 V 7040 plakalı otomobil şarampole düştü.

        Kazada, sürücü Hasan B ve araçta yolcu olarak bulunan Seyit B. ile diğer araçtaki Özgül K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan Hasan B. ve Seyit B. itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Yaralılar, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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