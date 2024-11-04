Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 214 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

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