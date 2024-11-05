Kaş'ta zabıtadan fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi

Ekipler, kurallara uyan işletmecilere teşekkür ederken, eksikleri bulunan fırıncıları uyardı, bir fırın sahibine ise idari para cezası uyguladı.

İlçe merkezi, Kasaba, Kalkan, Kınık ve Yeşilköy mahallelerindeki fırınlarda eş zamanlı denetim yapan zabıta ekipleri, fiyat listelerini kontrol etti, hijyen koşullarını inceledi, ekmekleri tarttı.

Kaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın güvenli gıda tüketmesi için ilçedeki fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

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