Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kaş'ta zabıtadan fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi

        Antalya'nın Kaş ilçesinde zabıta ekipleri ekmek fırınlarını denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 11:51 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaş'ta zabıtadan fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kaş ilçesinde zabıta ekipleri ekmek fırınlarını denetledi.

        Kaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın güvenli gıda tüketmesi için ilçedeki fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

        İlçe merkezi, Kasaba, Kalkan, Kınık ve Yeşilköy mahallelerindeki fırınlarda eş zamanlı denetim yapan zabıta ekipleri, fiyat listelerini kontrol etti, hijyen koşullarını inceledi, ekmekleri tarttı.

        Ekipler, kurallara uyan işletmecilere teşekkür ederken, eksikleri bulunan fırıncıları uyardı, bir fırın sahibine ise idari para cezası uyguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        İTÜ'lü Prof. Dr. Tuncay Taymaz açıkladı! Olası Marmara depreminde tsunami nereleri etkiler?
        İTÜ'lü Prof. Dr. Tuncay Taymaz açıkladı! Olası Marmara depreminde tsunami nereleri etkiler?
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        İran'da kıyafetlerini çıkaran kadının "psikolojik sorunları var" iddiası
        İran'da kıyafetlerini çıkaran kadının "psikolojik sorunları var" iddiası
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        1 milyon adet araç üretecek
        1 milyon adet araç üretecek
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        ABD'de son durum nedir?
        ABD'de son durum nedir?
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        Dünürünü ensesinden vurup öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Dünürünü ensesinden vurup öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        İstanbul'da kan donduran cinayet: İş insanı, ortağı tarafından öldürüldü
        İstanbul'da kan donduran cinayet: İş insanı, ortağı tarafından öldürüldü
        Immobile'nin yokluğunda gözler gençlerde!
        Immobile'nin yokluğunda gözler gençlerde!
        22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı!
        22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        Vergi dilimi ne kadar artacak?
        Vergi dilimi ne kadar artacak?

        Benzer Haberler

        Antalya Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam etti
        Antalya Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam etti
        Orta şeride park ettiği aracında uyuyan alkollü sürücü, trafiği kilitledi
        Orta şeride park ettiği aracında uyuyan alkollü sürücü, trafiği kilitledi
        Glütensiz yiyecek tarifleri kitaba dönüşüyor
        Glütensiz yiyecek tarifleri kitaba dönüşüyor
        Misafirliğe geldiği evde çıkan yangında hayatını kaybetti
        Misafirliğe geldiği evde çıkan yangında hayatını kaybetti
        Antalya'da tek katlı evde çıkan yangında bir kişi öldü
        Antalya'da tek katlı evde çıkan yangında bir kişi öldü
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde "Yaşayan Miras Söyleşisi ve Çalıştayı" dü...
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde "Yaşayan Miras Söyleşisi ve Çalıştayı" dü...