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        Antalya'da terör örgütü propagandası iddiasıyla yakalanan 3 kişi serbest bırakıldı

        Antalya'nın Serik ilçesinde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 16:06 Güncelleme: 05.11.2024 - 16:06
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        Antalya'da terör örgütü propagandası iddiasıyla yakalanan 3 kişi serbest bırakıldı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin sosyal medyadan PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığını tespit etti.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda E.A, M.S. ve V.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, boş şarjörler ve dijital materyaller ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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