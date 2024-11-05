Antalya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bağlık Mahallesi'nde M.A, M.B. ve İ.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında iddiaya göre M.A, yanında getirdiği silahla M.B. ve İ.Y'ye 6 el ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılar M.B. ve İ.Y'nin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.