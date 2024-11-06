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        Turizm kenti Antalya'da yabancı ortaklı şirket sayısı artıyor

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Bu yıl yabancı turist sayısında geçen senenin rekorunu kıran ve birçok sektörde yabancı yatırımcı çeken Antalya'da, bu yılın 9 aylık döneminde 309 yeni yabancı ortaklı şirket kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 13:10 Güncelleme: 06.11.2024 - 13:18
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        Turizm kenti Antalya'da yabancı ortaklı şirket sayısı artıyor
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Bu yıl yabancı turist sayısında geçen senenin rekorunu kıran ve birçok sektörde yabancı yatırımcı çeken Antalya'da, bu yılın 9 aylık döneminde 309 yeni yabancı ortaklı şirket kuruldu.

        Turizm ve tarım sektöründe ülke ekonomisine önemli katkıda bulunan Antalya, yabancı yatırımcıların gözdesi haline geldi.

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) verilerine göre, bu yılın 9 ayında kentte 309 yeni yabancı ortaklı şirket kuruldu. Böylece kentteki yabancı ortaklı şirket sayısı 6 bin 259'a ulaştı.

        - Kentteki yabancı ortaklı şirketlerin sermaye büyüklüğü 38,3 milyar lira

        ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, AA muhabirine, turizmdeki artışı yabancı yatırımcıda da yaşadıklarını söyledi.

        Antalya'nın geçen yıl 16 milyonun üstünde turist ağırladığını anımsatan Hacısüleyman, bu yıl bu rekorun da aşıldığını, ekim itibarıyla yabancı turist sayısının 16 milyonu aştığını bildirdi. Yıl sonunda 17 milyon civarında yabancı turist rakamına ulaşılmasının hedeflendiğini aktaran Hacısüleyman, kentin dünya kenti olduğunu ifade etti.

        Kente tatil için gelip iş fırsatlarını değerlendirmek isteyenlerin de Antalya'da yatırım yaptığını dile getiren Hacısüleyman, "Odamıza kayıtlı 64 bin üyemiz var. Bunun 6 bin 259'u bugün itibarıyla yabancı sermayeyle kurulmuş olan şirketler." dedi.

        Hacısüleyman, toplam sermaye gücünün 134 milyar lira, yabancı ortaklı şirketlerin sermaye büyüklüğünün ise 38,3 milyar lira olduğunu ifade etti.

        Yabancı yatırımcıların en fazla gıda, inşaat, gayrimenkul, seyahat acenteleri ve restoran ile eğlence hizmetleri sektörlerinde faaliyet gösterdiklerini söyleyen Hacısüleyman, bilişim ve teknoloji ağırlıklı yatırımlarda da artış gözlemlediklerini kaydetti.

        Antalya'nın sadece turistlerin değil, yabancı yatırımcıların da gözdesi haline geldiğini dile getiren Hacısüleyman, sözlerini, "Yabancı sermayenin gelmesi bir avantaj. Bu sağlam bir ekonomiye, güvenli bir kente sahip olduğumuzu gösteriyor. Yabancı sermayeli şirketlerde, yeni iş kurmak isteyen, fikri, projesi olan Türk insanlarının desteklendiğini de görüyoruz. Antalya'da insanları hem denizle hem beyin gücüyle buluşturuyoruz." diye tamamladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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