Antalya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kendilerini Cumhurbaşkanlığında saha irtibat görevlisi, cumhurbaşkanı danışmanı, MİT görevlisi ve devlet dairelerinde yetkili kişiler olarak tanıtarak kurumlarda işe alma vaadiyle dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanması için Antalya merkezli İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 5 kişiyi 1 milyon 800 bin lira dolandırdıkları belirlenen E.E, F.T, R.K. ve A.Y. yakalandı.