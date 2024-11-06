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        Gökhan Türkmen, Antalya Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

        Şarkıcı Gökhan Türkmen, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 17:15 Güncelleme: 06.11.2024 - 17:38
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        Gökhan Türkmen, Antalya Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
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        Şarkıcı Gökhan Türkmen, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla buluştu.

        Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Beach Park'ta kurulan sahnede konser veren Gökhan Türkmen, on binlerce hayranıyla buluştu.

        Ünlü şarkıcı konserde, "Yan Sen", "Büyük İnsan", "Sen İstanbulsun" ve "Çatı Katı" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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