Antalya Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam etti

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Antalya Kültür Yolu Festivali" dördüncü gününde konser, söyleşi, antik kent gezileri, sergiler ve atölye çalışmalarıyla sürdü.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16. ve son durağı Antalya'da her yaşa hitap eden kültür ve sanat etkinlikleri yoğun bir katılımla devam ediyor.

Festivalin dördüncü gününde, Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla Samsun Devlet Opera ve Balesi (DOB) tarafından sahnelenen anlatımlı konser "Son Veda: Beni Hatırlayınız" ile anıldı.

Halk müziği sanatçısı Şükriye Tutkun, Cumhuriyet Meydanı'nda Antalyalılarla buluştu. - Atölye çalışmaları yoğun ilgi gördü Antalya Arkeoloji Müzesi'nde "Trian Heykeli Konservasyon Çalışmaları" etkinliği düzenlendi. Müze, "Boran Eser Kavaz ile Antalya Söyleşileri", Emin Altıner'in "Antalya Yakın Tarih Söyleşisi" ve Yasemin Bilgin Zaim'den "Tepme Keçe Yapım Atölyesi" etkinliklerine de ev sahipliği yaptı. Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde "Sanat Atölyesi", Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde "Ahşap Atıklarla Kase Yapımı" atölyesi, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde Seda Demirezen ile "Çarpana atölyesi" ve Ayşe Taç ile "Döşemealtı Halısı Dokuma atölyesi" gerçekleştirildi.

Antalya Etnografya Müzesi de "Kayıp Mirasın Yeniden Doğuşu Atilla Önen'le Fığla Bardağı Yapımı Atölyesi" etkinliğiyle ziyaretçilerini ağırladı. Serik İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde "Yapay Zeka ile Kendi Hikayeni Yarat" atölyesi, The Land Of Legends Shopping Avenue'de Serap Özer ile "Telkari atölyesi", Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi'nde "Minyatür", "Tezhip" ve "Geleneksel Dokuma" atölyeleri yapıldı. "Kazı Başkanları ile Antik Kent Gezileri" kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Şevket Aktaş ile Patara Antik Kenti ziyaret edildi.

Side Antik Tiyatro'da Hakan Yılmaz'ın dijital sergisi "Narlı Kentin Hikayesi", Antalyalıların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. İsmail Erdoğan küratörlüğünde gerçekleşen sergi, ekonomik, sosyal ve kültürel zenginliğin sembolü olan Side'yi desenler ve onların oluşturduğu kompozisyonlar üzerinden ziyaretçilerine aktarıyor. - Çocuklara yönelik renkli etkinlikler Festivalin dördüncü gününde çocuklar, çocuk tiyatrosu "Kaptan Pengu ve Arkadaşları" ile "İbiş İpli Kukla Gösterisi" etkinliklerinde gönüllerince eğlendi.