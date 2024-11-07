Toroslar'dan sofralara uzanan lezzet "andız pekmezi"

Kaynatma işleminin yaklaşık 15 saat sürdüğünü dile getiren Duran, "Kaynattıktan sonra kıvamını takip ederek tavaları indiriyoruz. 5 kilodan 1 kilo pekmez çıkar. Yıllık ortalama 2 ton andız pekmezi üretiyoruz." diye konuştu.

Islanan kozalakların şırasını aldıktan sonra tavalara döktüklerini anlatan Duran, "Bu pekmezi yapması kolay değil. Pekmez yapımına geçmek için bir gün öncesinden hazırlıklarımızı yapıyoruz. Saat 03.00'te kalkıyoruz. Hazırlamış olduğumuz tavaların altını ateşliyoruz. Tavalardaki şıraları yaklaşık 120 derece ısıda kaynatıyoruz." dedi.

Pekmez yapımı için yaz aylarında olgunlaşmadan toplanan kozalaklar, kadınlar tarafından imece usulüyle kırılıyor. Günlerce süren çalışma sonunda hazırlanan andız pekmezinin kilosu 200-250 lira arasında satılıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde 1500-2 bin rakımlı dağlardan toplanan andız kozalakları, civar mahallelerde yaşayan aileler için ek gelir oluyor.

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