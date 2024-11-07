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        Toroslar'dan sofralara uzanan lezzet "andız pekmezi"

        Toros Dağları'ndan toplanan andız kozalakları, bazı işlemlerden geçirildikten sonra 15 saat kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 11:42 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:59
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        Toroslar'dan sofralara uzanan lezzet "andız pekmezi"
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        Toros Dağları'ndan toplanan andız kozalakları, bazı işlemlerden geçirildikten sonra 15 saat kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor.

        Antalya'nın Akseki ilçesinde 1500-2 bin rakımlı dağlardan toplanan andız kozalakları, civar mahallelerde yaşayan aileler için ek gelir oluyor.

        Pekmez yapımı için yaz aylarında olgunlaşmadan toplanan kozalaklar, kadınlar tarafından imece usulüyle kırılıyor. Günlerce süren çalışma sonunda hazırlanan andız pekmezinin kilosu 200-250 lira arasında satılıyor.

        Kuyucak Mahallesi'nde pekmez üreten Fatma Duran, AA muhabirine, andız ağaçlarının kozalaklarını topladıklarını, kırma makinesinde kırdıktan sonra 2 gün süreyle şırahanede ıslattıklarını söyledi.

        Islanan kozalakların şırasını aldıktan sonra tavalara döktüklerini anlatan Duran, "Bu pekmezi yapması kolay değil. Pekmez yapımına geçmek için bir gün öncesinden hazırlıklarımızı yapıyoruz. Saat 03.00'te kalkıyoruz. Hazırlamış olduğumuz tavaların altını ateşliyoruz. Tavalardaki şıraları yaklaşık 120 derece ısıda kaynatıyoruz." dedi.

        Kaynatma işleminin yaklaşık 15 saat sürdüğünü dile getiren Duran, "Kaynattıktan sonra kıvamını takip ederek tavaları indiriyoruz. 5 kilodan 1 kilo pekmez çıkar. Yıllık ortalama 2 ton andız pekmezi üretiyoruz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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