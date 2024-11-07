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        Fatma Turgut, Antalya Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

        Şarkıcı Fatma Turgut, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 15:10 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:14
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        Fatma Turgut, Antalya Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
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        Şarkıcı Fatma Turgut, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla buluştu.

        Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16. ve son durağı Antalya'da sevilen şarkıcı Fatma Turgut, sevenleriyle bir araya geldi.

        Konyaaltı Beach Park'ta kurulan sahnede konser veren sanatçı, "Mübadele Günleri", "Pembe Mezarlık" ve "Ağlamam Zaman Aldı" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde sanatçı, hayranlarının kendisine yazdığı dövizleri imzaladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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