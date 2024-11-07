Fatma Turgut, Antalya Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

Konyaaltı Beach Park'ta kurulan sahnede konser veren sanatçı, "Mübadele Günleri", "Pembe Mezarlık" ve "Ağlamam Zaman Aldı" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16. ve son durağı Antalya'da sevilen şarkıcı Fatma Turgut, sevenleriyle bir araya geldi.

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