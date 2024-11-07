Fatma Turgut, Antalya Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
Şarkıcı Fatma Turgut, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla buluştu.
Şarkıcı Fatma Turgut, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla buluştu.
Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16. ve son durağı Antalya'da sevilen şarkıcı Fatma Turgut, sevenleriyle bir araya geldi.
Konyaaltı Beach Park'ta kurulan sahnede konser veren sanatçı, "Mübadele Günleri", "Pembe Mezarlık" ve "Ağlamam Zaman Aldı" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.
Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde sanatçı, hayranlarının kendisine yazdığı dövizleri imzaladı.
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