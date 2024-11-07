Antalya'da Jandarma ve Emniyet teşkilatına tahsis edilen 225 aracın teslim töreni gerçekleştirildi

Antalya'da İçişleri Bakanlığı tarafından Jandarma ve Emniyet teşkilatına tahsis edilen 225 aracın teslim töreni gerçekleştirildi.

Dokumapark'ta düzenlenen törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, kaymakamlar, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Vali Şahin yaptığı konuşmada bu araçların emniyet ve jandarma teşkilatına güç katacağını ve tamamının resmi görevlerde kullanılacağını söyleyip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Antalya'nın çok güvenli bir şehir olduğunu aktaran Şahin," Bazı basın organlarında çıkan yanlış haberlere itibar etmeyelim. Gerçekler, sayılar ve rakamlarla çok nettir. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımız büyük fedakarlıklarla kahramanca çalışarak Antalya'nın huzurunu emniyetini güvenliğini sağlıyorlar. Bu sayede Antalya dünyanın en önemli turizm destinasyonu, Türkiye'nin en büyük tarım üretim merkezi, ayrıca ticarette, sanayide en büyük şehirlerinden bir tanesiyiz. Güvenlik olmadan bunların hiçbirinin başarılma ihtimali olamaz. Bizler 18 milyona yakın yabancı turist ağırlıyoruz, bunlara yerli turistleri de eklersek 25 milyonu geçer. Bu kadar insanın olduğu şehirde suç olur, olay olur ama bu olaylara zamanında müdahale edilmesi çok önemli. İşte bu araçlar bu işe yarayacak. Daha etkin daha efektif bir kolluk hizmeti sunacaklar ve vatandaşımızın hizmetine daha hızlı bir şekilde ulaşacaklar. Antalya için çalışmaya, Antalya'nın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Araç teslim töreni bunun bir göstergesidir. Antalya'da kanun hakimiyetini tesis edeceğiz. Bu konuda hiçbir kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.