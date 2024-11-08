Şampiyon sporcu, depremden etkilenen çocuklar için pedal çeviriyor

OKTAY ÖZDEN - Bisiklet tamircisiyken kurduğu hayalini dağ bisikletinde dünyanın en iyi sporcuları arasına girerek gerçekleştiren Abdülkadir Kelleci, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki çocuklarla buluşmak için "iyilik yolculuğu" başlattı.

Gaziantep'te bisiklet tamircisi olarak çalıştığı çocukluk yıllarında bisiklet sporuna başlayan, başarı merdivenlerini azimle tırmanan 38 yaşındaki dağ bisikletçisi Kelleci, bu kez depremden etkilenen çocuklarla buluşmak amacıyla yola çıktı.

Dağ bisikletinde 8 Türkiye şampiyonluğu bulunan, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) dağ bisikletçiler sıralamasında en iyi 30 sporcu arasına giren Kelleci, AA muhabirine, Muğla'dan başladığı yolculuğunu bir hafta planladığını söyledi. Kelleci, bisiklet tutkusunun yanı sıra sporu amaç olarak kullanmayı ve topluma fayda sağlamayı önemsediğini vurguladı. Hatay'da yaşanan deprem felaketinden etkilenen çocuklara yardım etmek amacıyla kampanya başlattığını anlatan Kelleci, şöyle konuştu:

"Hatay için 1080 kilometre pedal çevirerek, depremden etkilenen çocuklara küçük de olsa katkı sağlamayı hedefliyorum. Toplanan bağışlarla Hatay'daki bisiklet kulübüne çocuk bisikletlerini bağışlayıp, oradaki çocukların bisiklet sporuna ulaşımlarını kolaylaştırıp, hayatlarına bir nebze olsun renk katmak istiyorum. Hayat boyu edindiğim deneyimler ve kazandığım başarılar sadece kendi kariyerim değil, aynı zamanda başkalarına da yardım etmek adına benim için büyük motivasyon kaynağı oldu. Hep birlikte güçlü bir toplum oluşturmak için mücadele ediyoruz."