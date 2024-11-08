Antalya'da binanın bodrum katındaki patlamada 2 işçi yaralandı

AFAD ekipleri, cihazla yaptıkları ölçümlerde, olay yeri ve çevresinde herhangi olumsuzluk olmadığını tespit etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekibi, Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında ilaçlama yaptığı sırada patlama meydana geldi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde belediye çalışanlarının bir binanın bodrum katında ilaçlama yaptığı sırada meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

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