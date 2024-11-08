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        Antalya'da binanın bodrum katındaki patlamada 2 işçi yaralandı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde belediye çalışanlarının bir binanın bodrum katında ilaçlama yaptığı sırada meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 12:07 Güncelleme: 08.11.2024 - 12:07
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        Antalya'da binanın bodrum katındaki patlamada 2 işçi yaralandı
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde belediye çalışanlarının bir binanın bodrum katında ilaçlama yaptığı sırada meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekibi, Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında ilaçlama yaptığı sırada patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Patlamada yaralanan 2 çalışan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

        Binadaki iş yerlerinin zemininde patlama nedeniyle çatlaklar meydana geldi.

        AFAD ekipleri, cihazla yaptıkları ölçümlerde, olay yeri ve çevresinde herhangi olumsuzluk olmadığını tespit etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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