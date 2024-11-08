Antalya Valiliğinden Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'ın oğlunun evinde yaralı bulunmasına ilişkin açıklama

Antalya Valiliği, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlunun evinde yaralı halde bulunmasına ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında, "Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu evinde başından vurulmuş halde bulundu" başlıklı haber ve paylaşımların görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Bugün ilimiz Muratpaşa ilçesinde bulunan özel bir hastaneye başından silahla yaralanmış bir şahsın intikal ettirildiğinin öğrenilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda yaralı şahsın E.U.U. olduğu ve intihar girişiminde bulunduğu tespit edilmiş, tedavisinin devam etmekte olduğu belirtilmiştir." ifadelerine yer verildi.