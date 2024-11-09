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        Yılmaz Vural ile Tanju Çolak, Antalya'da Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası'nda barıştı

        Aralarında kırgınlık bulunan teknik direktör Yılmaz Vural ile eski milli futbolcu Tanju Çolak, Antalya'da katıldıkları "9. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası"nda barıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 00:33 Güncelleme: 09.11.2024 - 00:33
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        Yılmaz Vural ile Tanju Çolak, Antalya'da Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası'nda barıştı
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        Aralarında kırgınlık bulunan teknik direktör Yılmaz Vural ile eski milli futbolcu Tanju Çolak, Antalya'da katıldıkları "9. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası"nda barıştı.

        Türkiye ve Almanya'nın tanınmış ve efsaneleşmiş veteran oyuncularından oluşan futbol takımları, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin işbirliğiyle Türk-Alman dostluğunu vurgulamak amacıyla Antalya'da buluştu.

        Organizasyonun kokteyli kentteki bir otelde gerçekleştirildi.

        Etkinliğe katılan teknik direktör Yılmaz Vural ile eski milli futbolcu Tanju Çolak arasındaki küslük, bu programda sona erdi. Vural, sahnede bir araya geldiği ve bir sözünden dolayı kendisine kırgın olan Çolak'tan özür diledi.

        Bunun üzerine konuşan Tanju Çolak, "Kendisini Daum'un cenazesinde gördüm, kırgınlığımı ifade ettim. Burada da kendisine teşekkür ediyorum. İnsanlar hata yapabilir, ama önemli olan hatayı kabullenmektir. Ben hocama teşekkür ediyorum, büyüğümdür, önemlidir, değerlidir, Türk futbolu için özeldir. Seviyoruz birbirimizi." ifadesini kullandı.

        Yılmaz Vural da 2,5 ay önce yaşamını yitiren Alman teknik direktör Christoph Daum için Almanya'daki cenaze töreninin kendisi için farklı boyutu olduğunu dile getirerek, "Tanju'yu orada gördüm ve çok şükür bugün yeniden beraberiz." dedi.

        Vural, turnuvada Fenerbahçe veteran takımının antrenörlüğünü yapacağını sözlerine ekledi.

        Christoph Daum'un da anıldığı "9. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası"nın futbolseverlere nostaljik ve heyecan dolu anlar yaşatması amaçlanıyor. Organizasyonda Antalyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Almanya'dan Schalke 04, Hannover 96, FC Nürnberg ve FC Adler veteran takımları mücadele edecek.

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