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        Türk Yıldızları Antalya semalarında "Ata'ya saygı" uçuşu yapacak

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında Antalya'da "Ata'ya saygı" uçuşu gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 11:55 Güncelleme: 09.11.2024 - 11:55
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        Türk Yıldızları Antalya semalarında "Ata'ya saygı" uçuşu yapacak
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        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında Antalya'da "Ata'ya saygı" uçuşu gerçekleştirecek.

        Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türk Yıldızları'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılında Antalya'da gösteri uçuşu düzenleyeceği belirtildi.

        Türk Hava Kuvvetlerinin gururu, uluslararası alanda tanınan akrobasi timi Türk Yıldızları'nın "Ata'ya saygı" uçuşu ile gökyüzünde görkemli anma gerçekleştireceği kaydedilen açıklamada, gösterinin yarın saat 14.00'te Konyaaltı sahilinde yapılacağı bildirildi.

        Açıklamada, etkinliğin Kültür ve Turizm Bakanlığınca Antalya'da gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlendiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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