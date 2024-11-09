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        Antalya Kültür Yolu Festivali etkinliklerle sürüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Antalya Kültür Yolu Festivali" yedinci gününde ziyaretçileri kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 14:09 Güncelleme: 09.11.2024 - 14:09
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        Antalya Kültür Yolu Festivali etkinliklerle sürüyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Antalya Kültür Yolu Festivali" yedinci gününde ziyaretçileri kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam etti.

        Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16. ve son durağı Antalya'da birbirinden renkli etkinlikler düzenleniyor.

        Festivalin yedinci gününde, Side Antik Tiyatro'da Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Aspendos Ensemble" konserini Nurdan Küçükekmekçi solistliğinde sanatseverlerin beğenisine sundu.

        Şarkıcı Tuğba Özerk, Cumhuriyet Meydanı'nda Antalyalılarla buluştu.

        Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası "Atatürk'ü Anma Konseri" düzenledi.

        Haşim İşcan Kültür Merkezi, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Lysistrata" oyununa ev sahipliği yaptı.

        "Doç. Dr. Caner Ünal ve Bilim Üniversitesi Öğrencileri-Halka Açık Ücretsiz Gezi" etkinliği kapsamında Aspendos Antik Kenti ve Side Antik Kenti gezildi.

        "Kazı Başkanları ile Antik Kent Gezileri" kapsamında, Prof. Dr. Erdoğan Aslan ile Phaselis Antik Kenti, Doç. Dr. Ebru Fatma Fındık önderliğinde Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, Prof. Dr. Mehmet Tekocak eşliğinde ise Antiochia ad Cragum Antik Kenti ziyaret edildi.

        Boran Eser Kavaz ile "Gastronomi Etkinliği: The Sudd Kahve Eğitimi ve Tadımı" ise The Sudd Coffee Kaleiçi'nde gerçekleştirildi.

        Elmalı İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde "Zeka Oyunları Atölyesi", Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde "Astronomi Atölyesi" ve "Kokulu Taş Yapımı Atölyesi", Antalya Arkeoloji Müzesi'nde Ekin Berk ile Lycian Art Project "Antik Çağ Sütunları Kil Modelleme Atölyesi", Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde Aydın Yalçınkaya ile "Metal İçecek Kutu Atıkları ile Mozaik Tablo Atölyesi", Kasa Otel'de Melek Günbey ile "Keçe Atölyesi", Akseki Yeğen Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi'nde ise "Origami Atölyesi" katılımcılarını ağırladı.

        - "Anadolu Ateşi" Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahne aldı

        Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyen, bugüne kadar 109 ülkede 50 milyon seyircinin izlediği "Anadolu Ateşi", Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gösteri yaptı.

        Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan da dansçılarla sahneye çıkarak zeybek gösterisinde dans etti.

        Konyaaltı Beach Park'a kurulan Çocuk Köyü'nde çocuklara yönelik birbirinden eğlenceli etkinlikler, atölyeler, oyunlar ve tiyatrolar devam etti.

        Festivalin yedinci gününde çocuklar, çocuk tiyatrosu "Rafadan Tayfa" ve "Aşuk Maşuk Gösterisi" etkinliklerinde gönüllerince eğlendi. Ezgi Berk ile "Şehirde Çocuk Olmak" etkinliği de Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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