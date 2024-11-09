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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 14:31 Güncelleme: 09.11.2024 - 14:31
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:CorendonAirlines Park Antalya

        Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum, Murat Altan

        Onvo Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Petrusenko, Erdal Rakip, Soner Dikmen, Larsson, Samudio, Gaich

        Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Ege Bilsel, Ahmet Aslan, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Taylan Antalyalı, Seferi, Puşcaş

        Goller: Dk. 13 Fredy (Sipay Bodrum FK), Dk. 24 Soner Dikmen, Dk. 35 Gaich, 45+1 Larsson (Onvo Antalyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 25 Erdal Rakip, Dk. 33 Thalisson, Dk. 39 Veysel Sarı (Onvo Antalyaspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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