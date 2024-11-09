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        Antalya Uluslararası Bilim Forumu sona erdi

        Antalya'da "İklim Değişikliği, Çevre Krizi ve Göç" temasıyla düzenlenen 2. Antalya Uluslararası Bilim Forumu (ANISF 2024) sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 14:40 Güncelleme: 09.11.2024 - 14:47
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        Antalya Uluslararası Bilim Forumu sona erdi
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        Antalya'da "İklim Değişikliği, Çevre Krizi ve Göç" temasıyla düzenlenen 2. Antalya Uluslararası Bilim Forumu (ANISF 2024) sona erdi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen forumda yerelden küresele kriz çözümleri ve somut çalışmalar tartışıldı.

        Forumun oturumlarında, küresel ve bölgesel iklim değişikliği krizleri, kısa ve uzun vadeli iklim eylem planları, iklim göçleri, uluslararası göç, AB göçmen politikaları, katı atık yönetimi, sürdürülebilir enerji, kentsel sistemler, yerelden küresele iklim değişikliği ve yerel yönetimlerin iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları tartışıldı.

        Forumun son günü düzenlenen belediyeler paneli oturumunda ise belediyelerin uluslararası ve yerelde iklim değişikliği ile mücadelesi, işbirlikleri ve veri tabanlı çalışmaların önemine ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

        Belediyeler paneli oturumunda yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Çevre Kurulu Başkanı Lokman Atasoy, büyükşehir belediyesinin, iklim değişikliği ile mücadele konusunda çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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