Antalya Uluslararası Bilim Forumu sona erdi

Antalya'da "İklim Değişikliği, Çevre Krizi ve Göç" temasıyla düzenlenen 2. Antalya Uluslararası Bilim Forumu (ANISF 2024) sona erdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen forumda yerelden küresele kriz çözümleri ve somut çalışmalar tartışıldı.

Forumun oturumlarında, küresel ve bölgesel iklim değişikliği krizleri, kısa ve uzun vadeli iklim eylem planları, iklim göçleri, uluslararası göç, AB göçmen politikaları, katı atık yönetimi, sürdürülebilir enerji, kentsel sistemler, yerelden küresele iklim değişikliği ve yerel yönetimlerin iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları tartışıldı.