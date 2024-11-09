GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gönderilen 2 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 10 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 greyder ve çok sayıda orman işçisi yangına müdahalede bulunuluyor.

Güzören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

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