Corendon Airlines, Antalyasporlu taraftara boarding deneyimi yaşattı

Corendon Airlines, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki Onvo Antalyaspor-Sipay Bodrum FK maçında futbolseverlere "boarding" tecrübesi yaşattı.

Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde interaktif bir kurgu ile kabin ekibinin yönergeleri ile futbolseverleri kendi uçağındaymış gibi hissettirdi.

Havayolu şirketi, kabin ekibi tarafından hazırlanan sürpriz koreografi ile maçın heyecanına ortak oldu.

Corendon Airlines, DevelAd uygulaması ile maçın keyfini sürpriz hediyeler, yarışmalar ve istatistiklerle zenginleştirmeye çalıştı.