Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Corendon Airlines, Antalyasporlu taraftara boarding deneyimi yaşattı

        Corendon Airlines, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki Onvo Antalyaspor-Sipay Bodrum FK maçında futbolseverlere "boarding" tecrübesi yaşattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 15:35 Güncelleme: 09.11.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Corendon Airlines, Antalyasporlu taraftara boarding deneyimi yaşattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Corendon Airlines, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki Onvo Antalyaspor-Sipay Bodrum FK maçında futbolseverlere "boarding" tecrübesi yaşattı.

        Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde interaktif bir kurgu ile kabin ekibinin yönergeleri ile futbolseverleri kendi uçağındaymış gibi hissettirdi.

        Havayolu şirketi, kabin ekibi tarafından hazırlanan sürpriz koreografi ile maçın heyecanına ortak oldu.

        Corendon Airlines, DevelAd uygulaması ile maçın keyfini sürpriz hediyeler, yarışmalar ve istatistiklerle zenginleştirmeye çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Svensson göz dolduruyor!
        Svensson göz dolduruyor!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Musk, Trump ve Zelenskiy görüşmesine katılmış
        Musk, Trump ve Zelenskiy görüşmesine katılmış
        Bakan Memişoğlu'ndan Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Yenidoğan komisyonu açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Yenidoğan komisyonu açıklaması
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Antalya'da orman yangını (2)
        Antalya'da orman yangını (2)
        Antalya DOB, Atatürk'ü anma gününe özel "Tosca" operasını sahneleyecek
        Antalya DOB, Atatürk'ü anma gününe özel "Tosca" operasını sahneleyecek
        Antalya Valisi Şahin'in 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Antalya Valisi Şahin'in 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Antalya'da orman yangını
        Antalya'da orman yangını
        Antalya Uluslararası Bilim Forumu sona erdi
        Antalya Uluslararası Bilim Forumu sona erdi