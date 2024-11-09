Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum, Murat Altan
Onvo Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Petrusenko, Erdal Rakip (Dk. 46 Kaluzinski), Soner Dikmen (Dk. 77 Safuri) , Larsson (Dk. 77 Townsend), Samudio (Dk. 65 Van de Streek), Gaich (Dk. 90+3 Gerxhaliu)
Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Ege Bilsel (Dk. 85 Celal Dumanlı), Ahmet Aslan (Dk. 68 Samet Yalçın), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 68 Brazao), Fredy (Dk. 78 Enes Öğrüce), Taylan Antalyalı (Dk. 46 Dimitrov), Seferi, Puşcaş
Goller: Dk. 13 Fredy, Dk. 59 Puşcaş (Penaltıdan) (Sipay Bodrum FK), Dk. 24 Soner Dikmen, Dk. 35 Gaich, 45+1 Larsson (Onvo Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Erdal Rakip, Dk. 33 Thalisson, Dk. 39 Veysel Sarı (Onvo Antalyaspor), Dk. 87 Seferi (Sipay Bodrum FK)
ANTALYA
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