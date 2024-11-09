Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da geleceğin itfaiyecileri uygulamalı eğitimle mesleğe hazırlanıyor

        Antalya'da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nde eğitim gören öğrenciler, her biri gerçek olay gibi düzenlenen tatbikatlar ve uygulamalı eğitimle deneyim kazanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 16:37 Güncelleme: 09.11.2024 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da geleceğin itfaiyecileri uygulamalı eğitimle mesleğe hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nde eğitim gören öğrenciler, her biri gerçek olay gibi düzenlenen tatbikatlar ve uygulamalı eğitimle deneyim kazanıyor.

        Üniversite bünyesindeki teorik eğitimlerin yanı sıra öğrenciler, uygulamalı derslerde akademisyenler eşliğinde itfaiyecilik alanında ekipman kullanımı, acil yardım ve yangınlara müdahale konusunda eğitim alıyor.

        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu İtfaiye Eğitim Alanı'nda öğrenciler, uygulamalı derslerinde olası araç kazaları ve yangınlara karşı tatbikat gerçekleştirdi.

        Senaryo gereği aracın motor kısmında yangın çıktı. Öğrencilerden oluşan ekip, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti.

        Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Recep Baltacı kontrolünde gerçekleştirilen tatbikatta ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken güvenlik görevlileri çevrede güvenli alan oluşturdu.

        Yangının kontrol altına alınmasından sonra yanan aracın enkazında soğutma çalışması yapıldı. Yangın tatbikatı başarılı şekilde tamamlandı.

        - " Öğrenciler için çok güzel bir deneyim oldu"

        Recep Baltacı, AA muhabirine, öğrencilerle yanan bir araca nasıl müdahale edileceği konusunda tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Öğrencilerin başarılı bir müdahale gerçekleştirdiğini belirten Baltacı, "Daha önce hurdaya ayrılmış, motoru olmayan 2 araç okulumuza tatbikat eğitimleri için hibe edilmişti. Burada hem trafik kazalarında hem de yanan bir araca nasıl müdahale edileceği, içindeki yaralının nasıl çıkarılacağına yönelik tatbikat yaptık. Öğrenciler için çok güzel bir deneyim oldu. İlk defa yanan bir aracı gördüler ve müdahale ettiler. Gayet başarılı bir müdahale oldu. Öğrencilerimizi kutluyorum." diye konuştu.

        Baltacı, uygulama alanının hazırlanmasında ve araçların getirilmesinde büyük emeği olan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'a teşekkür etti.

        Uygulama alanında Karayolları Bölge Müdürlüğünce asfalt çalışması yapıldığını ve bu sayede öğrencilerin olaylara çok daha rahat müdahale edilebildiğini vurgulayan Baltacı, katkılarından dolayı Akseki AK Parti İlçe Başkanı Halis Gündoğdu'ya teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

        Tatbikata katılan öğrencilerden Furkan Köşe de uygulamalı eğitimden çok memnun olduğunu ve bu şekilde gerçek tecrübe kazandığını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Koronavirüs sandığı hastalığı karaciğer nakliyle yendi
        Koronavirüs sandığı hastalığı karaciğer nakliyle yendi
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Svensson göz dolduruyor!
        Svensson göz dolduruyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Bakan Memişoğlu'ndan Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Yenidoğan komisyonu açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Yenidoğan komisyonu açıklaması
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks

        Benzer Haberler

        Norm Ender, Antalya Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        Norm Ender, Antalya Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        Antalya'da "Yörük Türkmen Fotoğraf Sergisi" açıldı
        Antalya'da "Yörük Türkmen Fotoğraf Sergisi" açıldı
        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü m...
        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü m...
        Antalyaspor evinde Bodrum FK'yı 3-2 ile geçti
        Antalyaspor evinde Bodrum FK'yı 3-2 ile geçti
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Corendon Airlines, Antalyasporlu taraftara boarding deneyimi yaşattı
        Corendon Airlines, Antalyasporlu taraftara boarding deneyimi yaşattı