Antalya'da "Yörük Türkmen Fotoğraf Sergisi" açıldı

Yörük Türkmen geleneğini gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan serginin açılışına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman, Yörük İlbeyi Bilal Köleoğlu, fotoğraf yarışması jüri Başkanı Prof. Dr. Nafia Özdemir Hanyaloğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

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