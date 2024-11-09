Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "Yörük Türkmen Fotoğraf Sergisi" açıldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Zeki Oğuz Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren fotoğrafları belediye fuayesinde sergiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 16:39 Güncelleme: 09.11.2024 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "Yörük Türkmen Fotoğraf Sergisi" açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Zeki Oğuz Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren fotoğrafları belediye fuayesinde sergiliyor.

        Büyükşehir Belediyesi fuayesindeki sergide, Yörük Türkmen kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler yer alıyor.

        Yörük Türkmen geleneğini gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan serginin açılışına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman, Yörük İlbeyi Bilal Köleoğlu, fotoğraf yarışması jüri Başkanı Prof. Dr. Nafia Özdemir Hanyaloğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

        Sergi, 7-15 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Koronavirüs sandığı hastalığı karaciğer nakliyle yendi
        Koronavirüs sandığı hastalığı karaciğer nakliyle yendi
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Svensson göz dolduruyor!
        Svensson göz dolduruyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Bakan Memişoğlu'ndan Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Yenidoğan komisyonu açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Yenidoğan komisyonu açıklaması
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks

        Benzer Haberler

        Antalya'da geleceğin itfaiyecileri uygulamalı eğitimle mesleğe hazırlanıyor
        Antalya'da geleceğin itfaiyecileri uygulamalı eğitimle mesleğe hazırlanıyor
        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü m...
        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü m...
        Antalyaspor evinde Bodrum FK'yı 3-2 ile geçti
        Antalyaspor evinde Bodrum FK'yı 3-2 ile geçti
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Corendon Airlines, Antalyasporlu taraftara boarding deneyimi yaşattı
        Corendon Airlines, Antalyasporlu taraftara boarding deneyimi yaşattı
        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor