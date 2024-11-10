Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 86. yılında Antalya ve çevre illerde anıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anma programı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda devam etti.

Bazı vatandaşlar da evlerinin balkonuna çıkarak saygı duruşuna katıldı.

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