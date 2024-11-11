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        Eğlence amaçlı başladığı buz pateninde zirveye çıkmayı hedefliyor

        FATİH HEPOKUR - Antalya'da eğlence amaçlı açılan buz pistinde antrenman yaparak, katıldığı ulusal ve uluslararası yarışlarda başarı elde eden Selin Eren'in hedefi uluslararası büyük turnuvalarda altın madalya kazanmak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 11:15 Güncelleme: 11.11.2024 - 11:22
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        Eğlence amaçlı başladığı buz pateninde zirveye çıkmayı hedefliyor
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        FATİH HEPOKUR - Antalya'da eğlence amaçlı açılan buz pistinde antrenman yaparak, katıldığı ulusal ve uluslararası yarışlarda başarı elde eden Selin Eren'in hedefi uluslararası büyük turnuvalarda altın madalya kazanmak.

        Eren, 8 yaşındayken ailesiyle gittiği alışveriş merkezinin geçici olarak açılan buz pistinde eğlenmek için paten kaydı. Sonrasında televizyondaki artistik buz pateni yarışlarını izleyen Eren, bu alanda kendini geliştirmek istedi.

        Bir süre sonra alışveriş merkezinin buz pisti kapanınca spora ara veren Eren, kentte 2019'da Muratpaşa Belediyesinin eğlence amaçlı açtığı buz pistinde spora geri döndü.

        Antrenörüyle profesyonel olarak çalışmalara başlayan Eren, ilk kez katıldığı 2022'de Ankara'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

        Bu sene mayısta Samsun'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda da bronz madalya kazanan 26 yaşındaki Eren, geçen ay Slovenya'da 22 ülkeden sporcunun katılımıyla düzenlenen International Uluslararası Swan Challenge Turnuvası'nda gümüş madalya kazandı.

        Antalya'da profesyonel buz pisti salonu olmadığı için eğlence pistinde antrenman yapan Eren, 2025 yılı şubat ayında Almanya'da düzenlenecek "International Skate Berlin" isimli uluslararası şampiyona ile aynı ülkede haziranda düzenlenecek "ISU International Adult" turnuvalarında altın madalya kazanmayı hedefliyor.

        - "Salon olmamasına rağmen pes etmedim"

        Ailelerin çocuklarını getirdiği, gençlerin paten sürdüğü pistte antrenmanlarına devam eden Selin Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altı yıldır profesyonel olarak artistik buz pateni yaptığını söyledi.

        Çocuklukta kurduğu hayalini 20'li yaşlarda gerçekleştirdiğini belirten Eren, "Antalya'da bu sporu gerçekleştirebileceğim bir pist olmamasına rağmen yılmadım. Eğlence amaçlı bir pistte antrenman yaparak, Avrupa'da gümüş madalya kazandım. Avrupa ülkelerinden çok güçlü rakiplerim vardı." diye konuştu.

        Eren, yaz sporlarının yoğun olduğu Antalya'da bir eğlence parkında kış sporu yaptığını ifade ederek, antrenmanlarını aksatmadığını ifade etti.

        Antrenmanını buzda kayan gençlerin ve çocukların arasında yapmak zorunda kaldığını dile getiren Eren, şunları kaydetti:

        "Profesyonel anlamda çalışmak için uygun tesis olmadığından zorlanıyorum. Burası Antalya'nın tek buz pisti, hazırlanabileceğim başka salon yok. Antrenman yaptığım sahanın dört kat büyüklüğündeki pistte yarışıyorum. Umarım Antalya'da en kısa zamanda profesyonel buz pateni tesisi kurulur. Amacım 2025'te şubat ve haziran aylarında Almanya'da düzenlenecek iki ayrı uluslararası şampiyonada birincilik elde etmek. Asıl hedefim ise 2028'de Finlandiya'da yapılacak Kış Dünya Master Oyunları'nda altın madalya kazanarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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